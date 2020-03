ARACAJU: Bandido morre ao reagir abordagem policial

Policiais civis da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), com apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc), no sábado, 28, localizaram Olavo São Mateus Silva Alves, conhecido como “Balu”, 38 anos. Ao tentarem realizar a prisão dele, o suspeito reagiu a abordagem policial.

Ao ser abordado, depois de estacionar um veículo com restrição de roubo no bairro Inácio Barbosa, próximo à pista de skate, Olavo reagiu e sacou um revólver calibre .38 que trazia na cintura. O suspeito acabou sendo atingido, foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde veio a óbito.

De acordo com o delegado Hugo Leonardo Melo, Olavo teria praticado um roubo na tarde do sábado em frente a uma clínica localizada na rua Construtor João Alves Filho, bairro São José. Com ajuda de um homem ainda não identificado, o criminoso teria subtraído um HB20 de cor prata de uma mulher. A vítima reconheceu o investigado na mesma noite do ocorrido.









“Outros roubos de carros registrados dentro das últimas semanas em Aracaju também são atribuídos a ‘Balu’. Algumas vítimas desses delitos já o reconheceram. Importante ressaltar que o suspeito já foi preso anteriormente por crimes da mesma natureza”, completou o delegado.

Além dos roubos cometidos na capital, Olavo São Mateus Silva Alves também era investigado por outros delitos praticados no interior do estado. Inclusive dois latrocínios realizados no final do ano de 2019 nas cidades de Gracho Cardoso e Cumbe, onde sua participação é investigada.

SSP