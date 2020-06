Aracaju registra 157 novos casos confirmados e dois óbitos

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta quinta-feira, 4, foram registrados 157 novos casos de Covid-19 na capital e dois óbitos. Trata-se de dois homens, sendo um com 94 anos, neoplasia; e o outro com 72 anos, diabetes, doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica. Ambos vieram a óbito ontem, 3.

Dos novos casos confirmados 77 são mulheres, com idade entre oito e 84 anos; e 80 homens com idade entre três e 88 anos.

Com isso, sobe para 4738 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 188 estão internadas em hospitais; 611 estão em isolamento domiciliar; 3854, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 85 vieram a óbito.

Há ainda 122 casos suspeitos, que aguardam o resultado do exame para detecção da doença. Destes, 119 encontram-se internados e três em isolamento domiciliar.

Foram descartados 5433 casos do total de 10293 testados.