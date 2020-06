Aracaju registra 173 novos casos de Covid-19 na capital e quatro óbitos

A prefeitura de Aracaju, através da @saudearacaju, informa que até as 19h deste domingo, 7, foram registrados 173 novos casos de Covid-19 na capital e quatro óbitos.

⠀

Trata-se de três mulheres: uma com 73 anos, cardiopatia e hipertensão, que veio a óbito dia 4; outra com 69 anos, hipertensão e diabetes, que veio a óbito dia 5; a terceira mulher tinha 56 anos, sem registro de comorbidades, vindo a óbito ontem, 6.

O quarto óbito foi de um homem com 41 anos, sem registro de comorbidades, que também faleceu ontem, 6.

Dos novos casos confirmados 88 são mulheres, com idade entre seis e 66 anos; e 85 homens com idade entre um e 99 anos.

Com isso, sobe para 5296 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 199 estão internadas em hospitais; 1104 estão em isolamento domiciliar; 3895, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 98 vieram a óbito.

Dos 130 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, 120 estão internados e 10 seguem em isolamento domiciliar.

Foram descartados 5745 casos do total de 11168 testados.

SMS