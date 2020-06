Aracaju registra 462 novos casos de Covid-19

A prefeitura de Araca através da @saudearacaju informa que até às 19h desta terça-feira, 16, foram registrados 462 novos casos de Covid-19 na capital (cinco referentes ao dia 29 de maio, 180 referentes ao período de 01 a 10 de junho e 277 referentes ao período de 11 a 15 de junho). O avanço nos números se refere a atualização dos exames que encontravam-se pendentes no Laboratório Central (Lacen).

Houve ainda o registro de seis óbitos. Trata-se de cinco homens, sendo um com 33 anos, obesidade, vindo a óbito dia 12; outro com 74 anos, hipertensão, parkson e hipotireoidismo, vindo a óbito dia 15; o terceiro homem tinha 43 anos, hipertensão, diabetes e obesidade, vindo a óbito dia 14. Houve ainda o óbito de um homem com 46 anos, hipertensão e diabetes, que veio a óbito dia 15; e outro com 86 anos, hipertensão e diabetes, vindo a óbito dia 14.

Também houve o óbito de uma mulher com 74 anos, hipertensão e obesidade, que veio a óbito dia 13.

Dos novos casos confirmados *253 são mulheres*, com idade entre um e 96 anos; e *209 homens* com idade entre três e 86 anos.

Com isso, sobe para 9849 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 226 estão internadas em hospitais; 4050 estão em isolamento domiciliar; 5413, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 160 vieram a óbito.

Dos 93 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, 77 estão internados e 16 seguem em isolamento domiciliar.

Foram descartados 6804 casos do total de 16746 testados.

