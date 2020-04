Aracaju tem 30 casos do coronavírus, 04 óbitos

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou na última terça-feira , 07, mais um balanço dos casos de coronavírus (covid-19) em Aracaju.

Três novos casos da Covid-19 na capital sergipana. O primeiro trata-se de uma jovem de 15 anos, o segundo caso confirmado é de um homem com 66 anos, que chegou de viagem do Rio de Janeiro. O paciente segue internado em hospital particular. E o terceiro caso é de uma mulher de 30 anos.









As informações foram atualizadas às 19h de 07/04/2020

CASOS CONFIRMADOS: 30

CASOS SUSPEITOS: 34

CASOS DESCARTADOS: 279

ALTA MÉDICA: 14

ÓBITOS: 04