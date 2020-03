Areia Branca: Com grande ajuda do prefeito de Itabaiana, Zé Ailton perde forte aliado.

A semana que passou foi uma semana de fortes emoções para o município de Areia Branca – mesmo com o foco todo voltado para epidemia do novo coronavírus a política tem tomado rumos que outrora poderia ser tratados como incertos.

Após a saída do ex-prefeito Souza do agrupamento de Zé Ailton agora foi a vez do então líder da oposição, Júnior Gago, o “testa de ferro” do pequeno agrupamento que insiste em tentar o êxito nas eleições de 2020.

Em entrevista à rádio Capital do Agreste o vereador Júnior Gago foi categórico quando afirmou que o prefeito de Itabaiana não se mostrou interessado em sua permanência no grupo apoiado por ele e liderado por Zé Ailton.

“Fui falar com Valmir mas lá ele me deixou a-vontade, não me mostrou interesse em me ver no grupo, como já vinha com algumas magoa resolvi sair e me aliar ao prefeito Alan.” Disse Júnior.

Uma atitude nunca vista em tempos de politica, onde os candidatos correm a 220km/h atrás de aliados que possam no final mostrar resultados nas urnas – principalmente quando esse aliado é uma das peças mais importantes do agrupamento, o que mais fazia oposição com “o” maiúsculo.









Se a repentina saída de Souza deixou dúvidas, o que dizer desta saída “patrocinada” pelo prefeito de Itabaiana ?

Ainda na entrevista, Júnior Gago, usou os microfones da Capital do Agreste para manda um recado para o pré-candidato Zé Ailton:

“Zé Ailton não cometa os mesmos erros cometidos em 2016.” Finalizou Junior.

Macambira no Ar