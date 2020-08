ASSASSINOS LIVRES: 1° episódio, O Crime Compensa

Iniciaremos hoje uma série de reportagens, trazendo à tona casos de assassinatos onde os assassinos, nunca pagaram pelo que fizeram.

Durante a série, mostraremos histórias de famílias que foram devastadas por atitudes de assassinos frios, calculistas e sem remoço. O objetivo dessa série é fazer com que a polícia volte a procurar esses assassinos e os colocarem atrás das grades.

1° Ep – TRAGÉDIA COM IRMÃOS

Era uma noite de segunda-feira, 11 de agosto de 2014, Chirley com 17 anos estava em casa de seus pais no povoado Guedes (Graccho Cardoso), assistindo televisão e tentando viver normalmente como qualquer outra adolescente.

Durante três anos, Chirley Ribeiro teve um relacionamento com Roberto Silvio, quando decidiu se separar. Cerca de um mês depois, o assassino, Roberto Silvio invadiu a residência da família e efetuou vários disparos contra Chirley que não resistiu e morreu no local.

“Ele viu que as portas estavam fechadas e quebrou a janela, sem ninguém esperar. Veio com tudo e botando o revólver em cima. O primeiro tiro a atingiu [Chirley], que estava correndo para o quarto. Ele já tinha atirado duas vezes pela janela e quando fui abrir a porta ele deu mais três. Um pegou no meu braço. E nessa hora, quando o menino [Leandro] ia chegando, ele entrou perguntando: ‘o que é que está acontecendo?’. Ele [Silvio] só atirou, derrubou ele na hora”, relatou o pai das vítimas.

Não satisfeito com o que acabara de fazer, o assassino atirou contra o irmão da vítima, que na época chegou a ser socorrido, mas não resistiu. No mesmo dia Silvio também atirou contra os pais da sua ex-companheira, mas esses conseguiram escapar com “vida”.

Testemunhas disseram a época, que o assassino chegou batendo com força na porta e sem falar uma palavra atirou friamente contra a vítima.

O duplo homicídio completou seis anos e Roberto Silvio continua foragido da justiça vivendo normalmente, sorrindo, se divertindo e sem pagar pelos crimes que cometeu.

SE VOCÊ SOUBER DE ALGUMA INFORMAÇÃO QUE POSSA CHEGAR AO DESTINO DO ASSASSINO, ENTRE EM CONTATO COM A POLÍCIA, SEU NOME SERÁ MANTIDO EM ABSOLUTO SIGILO.