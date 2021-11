Assessoria de comunicação da cantora Marília Mendonça emite nota de esclarecimentos

Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião – cujos nomes não foram

Em compromisso com a memória de Marília Mendonça e ética da profissão, a assessoria de imprensas da

artista destaca os principais fatos relacionados ao caso:

● Acidente: A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde a cantora teria uma

apresentação na noite de sexta-feira, 05. O acidente, que ocorreu próximo à cidade de Piedade de

Caratinga, no Vale do Rio Doce, ainda está em investigação pelos órgãos responsáveis.

● Aeronave: Henrique & Juliano venderam a aeronave de modelo C90A, número de série LJ-1078,

pouso convencional 2 motores turbo-hélice em 09 de julho de 2020 para empresa PEC TÁXI AEREO.

É possível consultar o cadastro no registro aeronáutico brasileiro:

● Pertences: Foram resgatados os seguintes pertences de Marília Mendonça: caderno de composição,

três celulares, violão dentro da capa e a mala de viagem vermelha da cantora.

● Marília Mendonça: A cantora sempre se preocupou com a sua segurança e de toda a equipe, por

isso, não agendava nenhum tipo de compromisso seguidos no mesmo dia, seja demandas de

imprensa, shows e outros tipos de apresentações. Ressaltamos que o único compromisso dobrado

em sua carreira ocorreu em 2016 na premiação dos “Melhores do Ano” no Domingão do Faustão,

após o show de Itaberaí, Goiás.

● Assessoria de imprensa: Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou

informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas

estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos

de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada,

primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram

disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi

intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral.

● Velório: O velório de Marília Mendonça e Abicieli Silveira Dias Filho foi aberto ao público no Goiânia

Arena, das 13h às 16h30, no último sábado, 06. Estiveram presentes os familiares, amigos próximos e

artistas: Maiara & Maraisa, Henrique & Juliano, Jorge (dupla Jorge & Matheus), Mateus (dupla Mateus

e Kauan), Luísa Sonza, Fernando (dupla Fernando & Sorocaba), Murilo Huff, Naiara Azevedo, Luísa

(dupla Luísa & Murilo), João Neto & Frederico, Vitor & Luan, João Reis, pai de Cristiano Araújo. O

cortejo contou com a presença dos ônibus de cantores em homenagem a Marília Mendonça.

● Sepultamento: Às 18h30, o momento contou apenas com a presença de familiares e amigos

próximos da cantora no Cemitério Memorial Parque.

● Henrique Ribeiro (Bahia): O produtor foi velado e sepultado no cemitério Jardim da Saudade em

Salvador/BA, também no último sábado.

Por fim, a Textos + Ideias, responsável pela assessoria de imprensa da cantora, agradece a todos os

profissionais de imprensa que realizaram, com extremo respeito, a cobertura da despedida de Marília

Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, Henrique Ribeiro, do piloto e co-piloto.

Agradecemos também a força do escritório Workshow, equipe da artista, familiares e amigos que, juntos,

honram a memória de Marília Mendonça.

Assessoria de Imprensa – Textos + Ideias Comunicação e MKT