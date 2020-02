ASSISTA: Prefeito de Graccho Cardoso erra lugar, e erra o discurso

Quando na ocasião da missa celebrativa à emancipação política de Graccho Cardoso, na manhã de ontem, 05, o prefeito Municipal surpreendeu a todos.

De posse do microfone, no espaço do altar, ao invés de exaltar a Deus e à Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade; preferiu fazer um discurso político. Falando de sua gestão, das suas obras e referenciando a presença de seus aliados políticos.

E, indevidamente, contrariando os fiéis e até o padre, julgando a ausência dos seus adversários políticos que ali não estavam. E como um Fariseu, até se arvorou em julgar a fé e a religiosidade do pré-candidato a prefeito que lhe é oposição.









Cassinho parecia não ter a noção de que estava em um altar de uma igreja, muito pelo contrário, estava no coreto da cidade, ecoando seu discurso enquanto seus aliados sorriam e aplaudiam o comício que ali acontecia. Enquanto isso padre e fiéis, contrariado com tamanho disparate.

Que coisa, hein? Difícil, mesmo, o escrúpulo na prática da maioria dos políticos.

ASSISTA