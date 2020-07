Associação dos vaqueiros de Canindé denunciará administração no MP

Canindé de São Francisco/SE – Os vaqueiros do município de Canindé de São Francisco estão revoltados com o descaso que a administração municipal vem prestando em não fiscalizar o que ocorrer no Parque de Vaquejada: “O parque de vaquejada está sendo destruído, invadido e abandonado e a administração nada faz para manter esse patrimônio público zelado como merece. Estão invadindo o local público e construindo. É um absurdo”, disse um cidadão revoltado ligado aos vaqueiros.









Sendo a narrativa atual da situação deve chegar ao Ministério Público na próxima quarta-feira, 15 de julho. A Associação dos Vaqueiros de Canindé (AVAC) diz que a ação das construções inviabiliza a tradicional Vaquejada que acontece anualmente no local, pois a ocupação também inviabiliza também a tradicional Feira Agropecuária que aconteceu na gestão de Orlandinho e que ajudou muito no melhoramento genético do rebanho do sertão.

Para finalizar, as doações dos terrenos, para ter validade de posse e construção, necessitariam passar pela autorização da Câmera de Vereadores sob forma de Projeto de Lei, o que não foi feito. A revolta é grande, pois a cultura da vaqueja está enraizada no homem sertanejo.

As denuncias apontam de que o prefeito Ednaldo da farmácia “abandonou o município” (sic).

Por Adeval Marques/Faxaju