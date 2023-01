Atlético Gloriense anuncia contratação de mais um zagueiro

O Touro do Sertão anunciou nesta segunda-feira, 16, a contratação do Zagueiro canhoto, Yuri Vinicius Silva de Melo, para a temporada 2023. O Atleta foi formado nas categorias de base do Náutico de Pernambuco.

Yuri Melo se apresentou na última quinta-feira, 12, onde treinou com o restante do elenco e deverá ficar a disposição do técnico Fernando Dourado para a partida contra o Confiança no próximo sábado na Arena Batistão.

Ficha Técnica

NOME: Yuri Vinicius Silva de Melo

APELIDO: Yuri Melo

DATA DE NASCIMENTO: 25/08/2000– 22 anos

POSIÇÃO: Zagueiro

ALTURA: XXX

Clubes : Náutico, Sete de Setembro, Centro Limoense, Nacional-AM, América-PE e Íbis..

Por Maycon Fernandes