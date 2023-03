Atlético Gloriense anuncia novo reforço

O Touro do Sertão anunciou nesta terça-feira, a contratação do Atacante, Jean Carlos. O Atleta de 29 anos tem passagens pelo Asa de Arapiraca.

Jean se apresentou nesta sexta-feira, 03, já se juntou com o restante do elenco e deverá ficar a disposição do técnico Fernando Dourado.

Ficha Técnica

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

NOME: Jean Carlos dos Santos Oliveira

APELIDO: Jean

DATA DE NASCIMENTO: 16/06/1993– 29 anos

POSIÇÃO: Atacante

ALTURA: 1.78

Clubes: Asa, União Palmeirense, Flamengo-PE, Iporá, Sousa, CEO, Desportivo Aliança e Jaciobá.

Por Maycon Fernandes/ Assessoria do Atlético Gloriense