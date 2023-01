Em mais uma semana de treino o Atlético Gloriense realizou mais um treino antes de enfrentar o próximo adversário pela segunda rodada do Campeonato Sergipano de 2023. O Touro do Sertão se apresentou no Editon Oliveira da Silva para treino tático físico.

A equipe de Fernando Dourado duela contra o Confiança neste sábado, dia 21 de janeiro, às 16 horas, na Arena Batistão em Aracaju. Partida que será transmitida pela TV Atalaia.