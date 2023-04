ATLÉTICO GLORIENSE: Equipe fez ontem apresentação da categoria sub-20

A semana cheia de atividades do Atlético Gloriense prossegue no Editon Oliveira da Silva e na noite desta terça-feira (11) o elenco sub-20 foi apresentado para a temporada 2023. Estiveram presentes jovens que dentre outros objetivos traçados, disputarão o Campeonato Sergipano, a partir do mês de junho.

No discurso, a atual diretoria exaltou o crescimento da agremiação e externou o orgulho de anunciar uma parceria com os irmãos Nibaldo e Normando, para as metas dentro de campo da categoria que antecede ao profissional.

“Diretoria, funcionários e cada um de vocês, atletas, porque no momento que vestem a camisa do Atlético Gloriense, se faz necessário ter a consciência da imagem individual que forma um grupo coeso e forte”. Disse Normando (treinador)

Familiares, amigos e amantes do futebol fizeram questão de pela primeira vez prestigiar uma apresentação do Sub 20.

Confira o elenco apresentado para o sub-20.

Goleiros: João Vitor, Kaique, Wesley e Davi.

Zagueiros: Pedro, Jefinho, Fabrício e Weverton

Laterais: Wemersson ,Léo Vila ,Bruno , Simão e Biscoito

Volantes: Armando, Jhonata, Gustavo, Rodrigo Felixe Natanael

Meias: João Pedro, Rodrigo ,Rikelme ,Robert ( Bebê ) e Alan.

Atacantes: Arthur, Jonas, Vitor Xavier, Marcos Gabriel e Geovan

Comissão técnica: Técnico: Normando

Auxiliar: Nibaldo

Preparador físico: Willian e estagiário Guilherme China

Treinador de Goleiros: Clesio Vaqueiro e auxiliar André.

Mordomo: Valdir e auxiliar Adilson

Supervisor: Bilisquinho

Coordenador: Cleiton Santos

Médico: Dr Sidney