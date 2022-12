A equipe do Touro do Sertão treinou na tarde de quarta-feira no Editon Oliveira. Fernando Dourado fez um trabalho tático, parando em alguns momentos para analisar as jogadas.

O trabalho segue nesta quinta-feira para preparar a equipe que disputará o Campeonato Sergipano 2023.

A equipe do Atlético Gloriense enfrentará o Lagarto no próximo dia 14 de Janeiro às 19h em Nossa Senhora da Glória.

