ATLÉTICO GLÓRIENSE: Turma do Gaiolão faz companha para arrecadar fundos para a equipe

Com o intuito de ajudar a Associação Desportiva Atlética Gloriense, “galera do Gaiolão” fazem companha para arrecadar fundos para a equipe, que recentemente subiu para a 1ª divisão do campeonato estadual.

De acordo com um integrante do grupo, o objetivo é ajudar financeiramente a equipe, haja visto que os jogos estão sendo realizados sem a presença da torcida, por conta do combate ao covid-19.

O grupo não estipulou valor, mas determinou que a ajuda será durante os 4 meses em que a equipe disputará o campeonato, como por exemplo: José quer ajudar a equipe com R$ 200,00, então José poderá contribuir em 4x de R$ 50,00.

Um termo de responsabilidade foi criado para dar ainda mais credibilidade a campanha. A turma do Gaiolão foi destaque durante a campanha de acesso a primeira divisão, quando encontraram uma forma de assistir aos jogos.

Essa semana a equipe lançou a campanha SEJA SÓCIO TORCEDOR.

Você poderá ter mais informações através do Instagram da equipe: atleticoglorienseoficial

Maycon Fernandes/Jornalista