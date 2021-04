Atlético vence a primeira no Campeonato Sergipano

Tourenses do Sertão, que jogo?

Partida emocionante e determinante para dar continuidade ao campeonato e pelo que vimos, podemos sonhar com “dias” melhores.

Um jogo eletrizante no Estádio Ariston Azevedo em Nossa Senhora das Dores na tarde do último sábado,03. Logo na etapa inicial Muribeca enfim fez seu primeiro gol no campeonato, aproveitando passe de ligação direta da zaga para o ataque.

A equipe Gloriense dominou o primeiro tempo, mas no segundo, teve o tão temido apagão e acabou tomando dois gols Tatá empatou de pênalti (Mandraque digo assim de passagem), aos cinco minutos; e Brinquinho o excelente lateral, aos 22.

Quando nas redes sociais através de alguns da imprensa e “torcedores” ensaiavam a reclamação, a equipe enfim acordou e aos 29 minutos, Elisson fez um belo gol empatando a partida.

E não é que Muribeca fez mais um?

Aos 41 minutos do segundo tempo de pênalti Muribeca desempatou a partida, fazendo com que a equipe de Glória tirasse a “urucubaca” e enfim conquistasse uma vitória.

O Atlético Gloriense está em terceiro lugar em seu grupo e volta a campo na próxima semana contra o Boca Junior, no estádio Editon Oliveira da Silva.



NOTAS

HOJE DEZ PARA TODO MUNDO, ESTE JORNALISTA TÁ FELIZ DEMAIS PELA VITÓRIA.

* Destaque para a estreia de Matheus (TEMOS UM MEIA DE CRIAÇÃO)

*CARLOS ALBERTO DIAS ( TEMOS UM TECNICO QUE TEM VÁRIAÇÕES DE JOGADAS E TEM A EQUIPE NA MÃO).

1 –Goleiro

2 – Talles

3 – Alisson

4 – Thiago

5 – Elisson

6 –Maxuel

7 – Rayanerson

8 – Ramalho

9 – Muribeca

10 – Matheus

11 – Lucas

Técnico: Carlos Alberto Dias