De acordo com informações, um veículo de passeio acabou colidindo com uma motocicleta na noite da última segunda-feira, 01. Duas mulheres ficaram feridas e o motorista fugiu do local.

Ainda de acordo com informações, transeuntes acabaram roubando as mulheres que estavam feridas.

Nesta quarta-feira o Portal Soudesergipe traz atualização sobre o estado de saúde das vítimas.