Autor de feminicídio em Frei Paulo é condenado a 37 anos de prisão

O autor do feminicídio de Ozana Lima Santos, 23, identificado como Júlio de Jesus Santos, de 34, foi condenado a uma pena de 37 anos de reclusão. A sentença foi proferida no Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Frei Paulo, no último dia 15 de setembro. O crime foi praticado na tarde do dia 23 de agosto de 2020, no conjunto popularmente conhecido como Portelinha, em Frei Paulo.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Antônio Francisco, a jovem Ozana Lima Santos, de 23 anos mantinha um relacionamento amoroso com Júlio, conhecido por “Junior de Fane”. Mas, o casal estava em crise, por conta dos ciúmes excessivo de Júlio.

No dia do crime, a vítima estava em casa, sentada no sofá, quando foi surpreendida pelo acusado, que, sem oferecer chances de defesa, desferiu vários golpes de faca e fugiu.

No decorrer das investigações, o delegado solicitou a prisão preventiva do então investigado. Em 25 de agosto de 2020, Júlio foi localizado pela equipe da 2ª Companhia do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), no povoado Cabeça do Russo, na cidade de Itabaiana, onde foi preso. Após pouco mais de um ano do crime, o investigado foi condenado pela Justiça.