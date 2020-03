Autor de homicídios, latrocínio e estupro morre em confronto com a CORE

m autor de homicídios, latrocínio e estupro, identificado como Anselmo Santos Freitas, de 40 anos de idade, foi localizado nesta quarta-feira, 4. Os agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) o encontraram na cidade de Estância.









De acordo com o delegado Jorge Eduardo, Anselmo tinha sido condenado pelo estupro e morte de uma adolescente, no ano de 2004. “Ele foi preso, mas fugiu do sistema prisional. Pouco tempo depois, praticou outros crimes como homicídios e latrocínios”, destacou.

Ele conseguiu fugir do sistema prisional em julho de 2014. Já no ano de 2016, ele praticou um homicídio que vitimou um fazendeiro. No ano seguinte, foi a vez dele cometer outro homicídio, dessa vez contra um comerciante. Em 2018, ele roubou e matou um caseiro.

“A dificuldade de prendê-lo foi decorrente da grande área de mata e mangue em que ele vivia, no povoado Massadisso, município de Estância; possuindo ajuda de familiares que também são egressos do Sistema Prisional”, detalhou o delegado Jorge Eduardo.

Buscas

Na madrugada dessa quarta-feira, as equipes da CORE já vinham observando Anselmo, e obtiveram a informação de que ele teria feito disparos de arma de fogo contra uma vítima não identificada, que correu para uma área de vegetação.

Assim, as equipes fizeram um cerco e localizaram Anselmo. Ele entrou em confronto com os policiais, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo logo em seguida.

SSP