Avaliação PrimeXBT – Vantagens, Registo, Depósitos, Levantamentos e muito mais

O mercado das criptomoedas tem apresentado um desenvolvimento bastante significativo nos últimos anos. Os traders de criptomoedas têm vindo a ter acesso a uma nova geração de recursos e plataformas, o que possibilita a probabilidade de obterem lucro neste mercado. Assim, de forma a maximizarem e aumentarem a sua lucratividade, os traders optam por realizar o denominado trading marginal.

A PrimeXBT, devido aos seus diversos e únicos recursos, é a melhor corretora de trading marginal em todo o mercado. Já se registou na PrimeXBT? Quer saber se ela é de confiança? Não se preocupe! Nesta avaliação, avaliamos a PrimeXBT de uma forma abrangente, com o intuito de lhe garantir que, após de ler este artigo, terá muitas informações e uma opinião consolidada sobre esta plataforma.

As Vantagens da PrimeXBT

A Prime XBT é uma troca de moeda criptográfica, vencedora de diversos prémios mundiais, que fornece opções de negociação de derivativos com alavancagem de até 100x em cinco criptos diferentes.

As principais vantagens e recursos da PrimeXBT são:

Registo rápido e simples

Levantamento simplificado (o que inclui também uma whitelist de endereços e segurança de nível bancário)

Um software técnico integrado com indicadores-chave

Requisitos de depósito mínimos

Uma alavancagem 100 vezes superior nos índices de ações, criptomoedas e commodities. Ouro, forex e prata oferecem uma alavancagem 1000x

Fluxos de rendimento bónus na forma de programas de referenciação e ofertas CPA

Máximo lucro sem perdas

Trading ultrarrápido e uma segurança de nível superior

Ferramentas únicas

Serviço de apoio ao cliente disponível 24 horas por dia

Guias e tutoriais feitos por profissionais disponíveis gratuitamente.

Material educativo disponível.

Os recursos e as vantagens acima referidas, tornam a PrimeXBT diferente das outras plataformas do mesmo género presentes no mercado. Adicionalmente, ao dispor de uma ampla gama de ferramentas, a PrimeXBT é também uma plataforma de trading adequada para utilizadores mais sofisticados e experientes.

Em detalhe, vejamos os diferentes aspetos da PrimeXBT.

O Registo na PrimeXBT

Primeiro, para começar a negociar na Prime XBT precisa de se registar. Para o registo só necessita de fornecer um endereço de e-mail, uma senha e a sua morada, nenhum outro documento de identificação pessoal é necessário no momento da inscrição. De seguida, ser-lhe-á enviado um email de verificação para o endereço que forneceu e assim que confirmar a sua conta, estará pronto para iniciar sessão e fazer o seu primeiro depósito.

Depósitos

Depois de ter aberto a sua conta, terá de a financiar. Para isso, basta ir à secção da sua conta e clicar em Depositar, o que irá revelar o seu endereço único de depósito para onde pode enviar os seus BTC. De seguida pode enviar a quantidade de BTC que desejar, contudo, tenha em consideração que o limite mínimo do depósito é de 0.001BTC.

É possível que possa demorar um pouco até o montante ser exibido na sua conta, mas logo após a confirmação, os fundos ficarão visíveis e disponíveis. Se desejar realizar depósitos adicionais ou converter diretamente BTC na plataforma, pode fazê-lo com a ajuda do Changelly, que é um serviço de terceiros.

Assim que começar a fazer depósitos, poderá financiar a sua conta de trading.

Levantamento de fundos

Quando desejar levantar os fundos, basta ir à secção do levantamento, onde introduz o endereço BTC para onde gostaria de enviar os seus Bitcoins. Contudo, deve ter algum cuidado neste processo, porque se introduzir um endereço criptográfico alternativo todos os fundos serão perdidos.

Os levantamentos podem ser feitos uma única vez por dia, sendo geridos formalmente durante todo o período. Se quiser cancelar os levantamentos pendentes, poderá fazê-lo, mas garanta que completou a janela de processamento.

Trading

Os traders podem personalizar o seu terminal de trading como assim o desejarem. O terminal possui a grande maioria dos principais indicadores (Ichimoku, o Parabolic SAR, RSI, etc.) e também inclui uma série de widgets, como listas de acompanhamento e gráficos com software de análise incorporado, que pode configurar na interface de negociação para criar um layout que se adapte melhor ao trader e forneça todas as informações necessárias para a sua atividade de negociação.

Quanto às posições de cobertura, as curtas e longas podem ser abertas ao mesmo tempo. Isto permitirá aos traders registarem um bom lucro com qualquer dos métodos no mercado de trading. As ordens podem ser fechadas rapidamente e com uma probabilidade mínima de erros. O motor de trading pode ser fiável durante 99.9% do tempo da sua atividade.

De forma a aumentar a lucratividade e reduzir os riscos associados, os traders devem ignorar as ordens com menores lucros.

Ativos

A PrimeXBT disponibiliza cerca de 50 ativos únicos, incluindo:

Diversas criptomoedas (Ethereum, Bitcoin, Ripple)

Itens como gás natural, petróleo bruto, barril de Brent

CFDs para índices de ações chave (S&P 500, ASX 200, e DAX 30)

Os pares cambiais mais conhecidos, USD, AUD, JPY, etc.

Esta ampla diversidade de ativos, possibilita mais oportunidades de registar lucros positivos em comparação com outras plataformas de trading. Tendo em conta o apelo dos mercados tradicionais para os transacionadores, a PrimeXBT é uma opção com excelente relação de qualidade-preço.

Programa de Referenciação

Segundo a nossa tabela classificativa, a PrimeXBT já conseguiu produzir 50 BTC. Isto só é possível devido ao sistema de referência lucrativo, onde traders de referência mundial encaminham novos utilizadores para esta plataforma, permitindo um ganho em comissões ao referir novos traders ao PrimeXBT. O cliente original cria as referências iniciais para tirar partido de um programa baseado em camadas que lhe permite ganhar comissões com base nos utilizadores indiretamente referidos, até quatro níveis de comissões. Os níveis são aplicados às referências que depois são eliminadas das referências originais.

A PrimeXBT também utiliza as Ofertas da CPA e as relações dos embaixadores absolutos. Isto é perfeito se o representante de serviço de apoio ao cliente também for adicionado.

Serviço de Apoio ao Cliente

Além de todos os serviços acima mencionados, a PrimeXBT também oferece suporte ao cliente, 24 horas, 7 dias por semana, através do seu email de suporte dedicado. Os traders podem ainda aceder a qualquer momento ao centro de apoio, onde quaisquer problemas relacionados com a plataforma serão resolvidos através de um chat online. Adicionalmente, um centro de ajuda tradicional também está disponível, onde é disponibilizado atualizações periódicas, guias e informações adicionais. Se quiser ajuda adicional, pode ainda entrar em contacto connosco através das redes sociais.

Segurança

A PrimeXBT utiliza a tecnologia Cloudflare para mitigar possíveis ataques de negação de serviço distribuído “DDoS” e garantir total segurança ao utilizador. Esta plataforma permite a criação de whitelists e a autenticação de dois fatores, mantendo a sua conta segura. Adicionalmente, não precisa de fornecer quase nenhuma informação pessoal, o que possibilita um adicional nível de segurança.

Turbo

Recentemente, a PrimeXBT lançou uma nova ferramenta, denominada Turbo. O Turbo é fácil de usar e simples, sendo utilizado para prever movimentos de preços a curto prazo de vários ativos, como Bitcoin, EUR/USD, entre outros. Os traders podem escolher um contrato UPS ou Down e registar lucros ou perdas num espaço de 30 segundos, um ou cinco minutos.

Resumo

A PrimeXBT tem vindo a conquistar o mercado nos últimos anos. Tendo já recebido diversos prémios, como o ADVFN, é uma excelente plataforma de trading marginal de bitcoin.

Devido às suas sólidas ferramentas, um processo de registo extremamente rápido e uma ampla gama de ativos tradicionais e digitais, a Prime XBT permite aos traders terem uma vantagem competitiva em relação a outras plataformas presentes no mercado.

Se quiser ser um trader de sucesso e aumentar a sua lucratividade, registe-se já gratuitamente e utilize todas as incríveis ferramentas da Prime XBT.