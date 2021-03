AVANTE TOURO: 0 a 0, expulsão e muita coisa a melhorar

Tourenses do Sertão, em um primeiro tempo bastante disputado a equipe do Atlético Gloriense empatou com a fraca equipe Dorense. Em um primeiro tempo bastante movimentado, o destaque ficou por conta das entradas duras.

Sem fortes emoções com exceção da expulsão de Aldry, o primeiro tempo foi marcado por erros de passes e alguns lances que resultaram em dois gols de ambas as equipes que foram anulados pela arbitragem.

A EXPULSÃO

Já no fim do primeiro tempo o atleta Aldry da equipe do Dorense, reclamou acintosamente de uma falta e recebeu cartão amarelo, inconformado Aldry deu uma cabeçada no arbitro e acabou sendo expulso de campo.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com um a mais, o Atlético não conseguiu se impor em campo em alguns momentos, parecia que era a própria equipe que estava com um a menos e foi bastante pressionada pela equipe Dorense.

As defesas do goleiro Clésio Vaqueiro impediram a vitória da equipe visitante.

NOTAS

1 –Goleiro Clezio (Destaque do jogo com ótimas defesas, 7,5)

2 – Talles (Disparado um dos melhores da equipe, 6,0)

3 – Alisson (Partida discreta, 5,0)

4 – Thiago Rangel (Não apareceu muito, mas não comprometeu, 4,0)

5 – Elisson (Marcação segura, Nota 5,0)

6 –Dudu (Mais uma partida segura na marcação, Nota 5,0)

7 – Maxsuel (sumiu na partida, Nota 4,5)

8 – Ramalho (Aos 40 anos, tem mais fôlego que muitos jovens, pena não ser um camisa 10, Nota 6,0)

9 – Fabinho (Saiu machucado no primeiro tempo, sem nota)

10 – Jean (Tentou alguns lances, mas pecou em muitos passes, Nota 4,0)

11 – Lucas (Partida mediana, nota 3,5)

Técnico: Caio Simões (Foi para a partida com o que tinha de melhor, acertou em ceder a titularidade para Fabinho que é disparado tecnicamente melhor que Caranguejo, pena que o atleta se machucou. O treinador precisa urgentemente de um meia de criação, Jean não está dando conta. Nota, 5,0)

Arbitragem: Não vi interferência direta na partida, os gols anulados com justiça Nota 6,0 pelo apito e nota 10 pela simulação na “cabeçada” que resultou na expulsão do jogador Dorense.

* O Atlético Gloriense volta campo no próximo domingo, às 15h15, contra o Boca Júnior. A partida será realizada nos domínios do Boca.