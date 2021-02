AVANTE TOURO: Atacante Muribeca está de volta ao Atlético Gloriense

O atacante “Muribeca” está de volta ao Atlético Gloriense. Destaque na campanha do acesso a Série A, com 11 gols, sendo apontado como um dos principais jogadores daquele elenco.

A contratação veio de forma inusitada e elogiável, tudo porque a “Torcida do Gaiolão” foi a principal responsável pela contratação do atleta, que já fez seu primeiro treino com a equipe e deverá ser jogar contra o Dorense no próximo dia 02 de março, no Estádio Editon Oliveira da Silva.

Seja bem vindo de volta Murigol, ao maior do Sertão.

Maycon Fernandes/Jornalista