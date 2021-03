AVANTE TOURO: Novas contratações, nova esperança

Após fazer apenas um ponto nos primeiros cinco jogos da série A do campeonato Sergipano, a equipe Gloriense foi em busca de reforços para se manter na elite do futebol Sergipano ou até mesmo sonhar com coisas maiores.

Foi confirmada a contratação do meia atacante Matheus, que estava no Dorense, mas já passou por Confiança/Se, Democrata/MG, Itabaiana/Se, e até mesmo o Atlético Mineiro/MG.

Também foi contratado o lateral esquerdo, Wellington, que teve passagem por vários clubes de Alagoas.

O próximo confronto da equipe é contra o Dorense no próximo dia 03/03, no Estádio Editon Oliveira da Silva.