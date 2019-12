Avô é preso acusado de tentar estuprar neta de 12 anos de idade em Lagarto

Uma tentativa de estupro chocou a população do Povoado Brasília, em Lagarto. De acordo com informações, um homem de 59 anos de idade que apenas teve as iniciais de seu nome revelada (G. J. S), foi flagrado pela mãe da criança tentando estuprar a neta de apenas 12 anos de idade.









Ainda segundo informações, o homem entrou em luta corporal com a mãe da criança, que conseguiu impedir o abuso. Já na delegacia, a criança relatou que era constantemente abusada pelo avô.

A jovem contou também que o avô amarrava suas mãos para cometer o ato. O abusador foi encaminhado para a delegacia de Itabaiana.