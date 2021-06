Banco do Brasil abre concurso com mais de 4 mil vagas

Foi lançado nesta quinta-feira 24 o comunicado do concurso público do Banco do Brasil, serão oferecidas 4.480 vagas sendo 2.240 para preenchimento rápido e 2.240 para constituição de ficha reserva.

Os profissionais serão contratados para os cargos de agente comercial, agente de tecnologia, agente jurídico, agente de atendimento, agente de segurança institucional, agente de agronegócios, agente de marketing e conversa, agente de investimento e agente de ouvidoria externa.

As remunerações iniciais são de R$ 3.022,37, além de benefícios como auxílio-creche, atividade de participação nos lucros, vale-transporte, previdência complementar entre outros. Os selecionados atuarão em uma percurso de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da banca organizadora do certame até o dia 28 de julho, o valor da inscrição é de R$ 38,00

O processo seletivo é composto de comprovação objetiva e exame de redação com duração de cinco horas. As provas serão realizadas no dia 26 de setembro nas cidades descritas do edital de abertura do concurso

Confira mais detalhes no documento