Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto com PM no Bairro Santa Rita, município de Tobias Barreto, no fim da noite de ontem, 26.

De acordo com informações, uma abordagem estava sendo realizada, quando o elemento tentou fugir, atirando contra os policiais, que revidaram.

Os disparos atingiram o elemento que não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados um revólver 38, e 30 pinos de cocaína.