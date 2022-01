Bandido que aterrorizava povoados em Lagarto morre em confronto com a polícia

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo no Povoado Colônia Treze, município de Lagarto, Centro-Sul Sergipano.

Por volta das 23h, os policiais realizavam rondas ostensivas no Povoado Colônia Treze, quando populares informaram que um homem estaria ameaçando moradores do Povoado Piçarreira com uma arma de fogo. Os militares se dirigiram ao local, realizaram buscas na região, mas não localizaram o suspeito.

Pessoas da comunidade informaram que o homem costumava agir na parte da manhã. Os policiais, então, retornaram ao povoado no dia seguinte, encontraram o suspeito e, ao tentarem realizar uma aproximação, o homem sacou um arma e disparou contra a guarnição.

Os PMs revidaram a injusta agressão e, no momento da fuga, o homem disparou mais uma vez contra a guarnição. O suspeito foi atingido e socorrido no Hospital Universitário de Lagarto, no entanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Uma arma de fogo calibre 22, tipo garrucha, foi apreendida e o caso encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE