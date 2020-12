Bandido que tentou contra a vida de desembargador é morto em confronto com a polícia

Como resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Segurança Pública de Sergipe e da Bahia, as Polícias Civil e Militar localizaram Clodoaldo Rodrigues Bezerra, conhecido como “Bezerrão”, ex-policial militar e o responsável pelo atentado contra a vida de um desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), no ano de 2010, em Aracaju.

A operação policial deflagrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac), de Sergipe, e Rondas Especiais (Rondesp – Norte), da Bahia, localizou o foragido da Justiça na Zona Rural de Itamotinga, distrito de Juazeiro (BA), nesta segunda-feira, 21.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, o foragido da Justiça era considerado de altíssima periculosidade e estava envolvido em diversos crimes de pistolagem, assalto a banco e tráfico de drogas. Com a informação de que ele estaria na cidade de Juazeiro (BA) junto a alguns comparsas, os policiais da Rondesp Norte, da Polícia Militar baiana, foram ao local e verificaram a autenticidade das denúncias. Na abordagem policial, ele reagiu com violência, disparando contra os agentes. Houve confronto, ele foi socorrido, encaminhado a um hospital, mas veio a óbito.

Clodoaldo Rodrigues Bezerra foi condenado pela Justiça a uma pena de 46 anos, 11 meses e 29 dias de prisão pela prática do atentado contra a vida do desembargador Luiz Mendonça, do TRE/SE, e por ter ferido gravemente o cabo da Polícia Militar que dirigia para o magistrado, além de envolvimento em outros crimes. Ele chegou a ser encaminhado ao Presídio Regional Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória, mas arquitetou uma fuga, no ano de 2015, na qual dois agentes foram feridos, sendo que um veio a óbito.

Atentado

A tentativa de assassinato contra o desembargador Luiz Mendonça ocorreu na manhã do dia 18 de agosto de 2010. Ele havia saído do prédio onde mora com destino ao trabalho e quando passava pela avenida Beira Mar, foi surpreendido pela ação de quatro homens que dispararam mais de 30 tiros de pistola e escopeta. O desembargador sofreu apenas pequenos ferimentos por estilhaços de bala, mas o cabo da Polícia Militar (PM) Jailton Pereira, que trabalhava como motorista dele, ficou gravemente ferido.

Fonte: SSP-SE