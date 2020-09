Beivaldo libera Cinemas, Teatros, Museus e amplia horário de restaurantes

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (24), de reunião com o Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais (Ctcae) para avaliar os números da pandemia em Sergipe.

Durante a reunião, foi discutida ainda a possibilidade de ampliação da capacidade de funcionamento dos setores da economia autorizados no último Decreto . Além da ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, bem como do número de participantes em eventos em ambientes abertos, o Estado autorizou a retomada do funcionamento de equipamentos de cultura, dentre eles, cinemas, teatros e museus.

Foram ampliadas as autorizações de capacidade ou horário de algumas atividades especiais já liberadas, como o funcionamento de clubes sociais, esportivos e similares, que podem passar a funcionar todos os dias, sem restrição de horário e com capacidade de ocupação de 75%. Fica permitido o acesso para a prática de esportes individuais e coletivos e participação em eventos e atividades culturais, respeitados os protocolos específicos dos setores, e ficam liberadas as aulas de atividades físicas de contato, a exemplo de lutas, danças e artes marciais. As medidas passam a valer, também, a partir da próxima segunda-feira.

Cinemas, teatros, museus e outros equipamentos culturais poderão reabrir, respeitando os respectivos protocolos específicos elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a capacidade máxima de 100 frequentadores, limitada às medidas de distanciamento das poltronas e à capacidade máxima de até 50% do ambiente. O público deve ser acomodado na sala, auditório, arquibancada ou equipamento equivalente de modo a respeitar os requisitos de distanciamento especificados na Resolução. Já os parques de diversão deverão permanecer fechados até nova deliberação.

Permanecem suspensas as atividades presenciais educacionais em universidades, faculdades, escolas e creches, públicas ou privadas. Assim como das casas noturnas, boates e similares.

Eventos de lazer coletivos, a exemplo de shows, blocos, micaretas e similares, também continuam sem autorização para serem realizados.

Eleições municipais – A resolução especifica, ainda, que a SES deverá dispor via Protocolo, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TER), sobre as regras sanitárias relativas à campanha político-partidária das eleições municipais de 2020, para que se evite aglomeração de pessoas.

Veja o que muda

-Para academias de ginástica, de qualquer modalidade, e demais atividades físicas, fica autorizada a realização de atividades físicas coletivas de contato, a exemplo de lutas, danças e artes marciais;

-Para restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e estabelecimentos similares, o funcionamento fica autorizado no horário compreendido entre 06h e 02h.

-Para eventos corporativos, técnicos, científicos e similares e eventos sociais e celebrações diversas, fica autorizada a realização de eventos de pequeno porte para até 100 (cem) pessoas, em espaços fechados, e até 200 (duzentas) pessoas, em espaços abertos, cujos convidados ou participantes possam ser facilmente rastreados pelo anfitrião ou organizador do evento, através de convites nominais ou de inscrição prévia.

-Para a administração pública não essencial fica autorizada a abertura de todas as unidades do CEAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, exceto a unidade itinerante que deverá permanecer fechada, observados os seguintes requisitos:

– Autorizada a retomada da Atividade Especial “Cinemas, teatros, museus e outros equipamentos culturais” com as seguintes condições: a capacidade máxima do ambiente ficará restrita a 100 (cem) pessoas, limitada às medidas de distanciamento das poltronas e à capacidade máxima de ocupação do ambiente de 50%; fica autorizada a compra de 2 (duas) poltronas vizinhas no mesmo procedimento; os parques de diversão deverão permanecer fechados.

Com informações do Faxaju