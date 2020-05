O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta quinta-feira (28) a ampliação de mais 60 leitos de UTI nos próximos 15 dias, para assistência aos pacientes infectados com o coronavírus.

Belivaldo disse que a expectativa é que sejam disponibilizados 26 leitos até o sábado (30), mais 10 leitos na segunda (1º), e, até o dia 15 de junho, mais 24 leitos, totalizando 60 leitos. “Nós recebemos, nesta semana, 15 respiradores para uso em UTI do governo federal. E exatamente por conta disso, a gente vai poder garantir já no sábado (30), 15 leitos em função de um contrato que fizemos com a Clínica e Hospital Renascença. A partir do próximo sábado (30), nós teremos mais 26 leitos de UTI funcionando: 15 leitos na Renascença; 5 leitos de UTI no Hospital do Coração e os 6 leitos de UTI, que vão começar a funcionar no HPM”, disse o governador.

Na segunda-feira (01), serão 10 leitos de UTI no Hospital de Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, totalizando 36 leitos. “Até o dia 15, há a possibilidade de chegarmos aos 60 leitos que a gente vem trabalhando nos últimos dias, acrescentando mais 6 leitos de UTI no Hospital São José, 10 leitos no Hospital Regional Amparo de Maria, em Estância, e mais 8 leitos no Hospital Jessé, também em Estância, fechando, assim, 60 leitos”, informou o governador.

Respiradores

Belivaldo disse ainda que recebeu a informação sobre a chegada de mais 40 respiradores pelo governo federal. “Através do senador Rogério Carvalho, recebemos a informação do assessor do Ministério da Saúde, André Cascavel, nos garantindo que até a próxima semana, vai nos enviar 40 respiradores para a gente ampliar ainda mais os nossos leitos de UTI. Recebemos essa semana 15 para a UTI e mais 15 portáteis para uso nas ambulâncias e há essa perspectiva real que o governo federal irá mandar mais 40 respiradores na próxima semana”, informou.

O governador acrescentou que essa expectativa de ampliação dos leitos de UTI, abre possibilidade para pôr em prática o Plano de Retomada da Economia, já elaborado pelo Governo do Estado, com a retomada gradativa da abertura do comércio.

“Teremos, hoje, uma reunião com a Secretaria de Saúde, da qual participará, também, um representante da Secretaria da Fazenda para a gente fazer uma revisão dessa situação. Dentro do nosso plano, a ideia é uma retomada por região. Tenho recebido as mais diversas sugestões, ouvindo os mais diversos segmentos da sociedade. O fato é que temos um plano, estamos colhendo as sugestões e, no momento próprio, vamos abrir definitivamente essa discussão e, de forma mais efetiva, reabrir o comércio e colocar em prática retomada economia. Mas temos que acompanhar a curva de crescimento dos contaminados e, principalmente, a ocupação dos leitos de UTI. Só isso vai nos dar a tranquilidade para essa retomada”, concluiu.

Com informações e foto da ASN