Belivaldo assina novo decreto; veja o que pode voltar a funcionar

O governador Belivaldo Chagas assinou na tarde desta segunda-feira, 15, um novo decreto com medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus.

O novo decreto determina que a partir do dia 18, passem a funcionar os seguintes seguimentos:









Concessionárias de veículos, imobiliárias e similares, casas comerciais que vendem eletrônico, eletrodomésticos, eletrônicos, elétricos, comunicação, informática, equipamentos de áudio e vídeo, comércio de moveis, escritórios de arquitetura e engenharia.

No municípios do interior, esses comércios funcionarão em horário normal, já em Aracaju, as atividades devem ocorrer das 9h às 16h.

A retomada ocorrerá em etapas, que serão divididas por seguimentos. De acordo com o governador, existe a estimativa de que shoppings, restaurantes e bares funcionem com 50% de sua capacidade a partir do dia 07 de julho, já algumas atividades da área do turismo, salões de beleza e igrejas (capacidade de 30%) poderão funcionar a partir do dia 23 de junho.

