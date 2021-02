Belivaldo diz que vai expulsar servidor que disse que hospital não tinha médico

Os últimos acontecimentos no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, chegaram aos ouvidos do Governador Belivaldo Chagas

Durante entrevista realizada na manhã desta quarta-feira ao radialista Alex Henrique, o governador falou sobre as ameaças que o mesmo sofreu no último sábado,30.

LEIA:

De acordo com Belivaldo, nenhum procedimento jurídico será tomado, pois o mesmo entende que o homem falou no calor do momento.

MEDIDAS

“A gente precisa aparar e estamos apurando, quem foi o irresponsável, que passou essa informação, porque se a gente identificar, um procedimento será aberto e vai ser expulso da unidade hospitalar, porque eu não aceito pessoas desse tipo”. Disse Belivaldo.