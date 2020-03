Belivaldo e demais governadores do Nordeste afirmam que vão manter medidas de prevenção ao coronavírus

O governador Belivaldo Chagas e os demais oito governadores do Nordeste se reuniram, na tarde desta quarta-feira (25), em vídeo conferência, quando pactuaram sete medidas de proteção à população e de combate ao Corona vírus na região nordestina. No documento, intitulado “Carta dos Governadores do Nordeste”, os chefes do Executivo Estadual garantem que vão continuar adotando medidas baseadas no que afirma a ciência segundo orientação de profissionais da saúde, capacitados para lidar com a realidade atual.

De acordo com os govenadores, “o momento vivido pelo Brasil é gravíssimo”. “O Corona vírus é um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio”, afirma a Carta.

Os governadores se comprometem em manter as medidas preventivas, gradualmente revistas de acordo com os registros informados pelos órgãos oficiais de saúde de cada região. “É um momento de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas fatais. A decisão prioritária é a de cuidar da vida das pessoas, não esquecendo a responsabilidade de administrar a economia dos estados. É um momento de união e de esquecer as diferenças políticas e partidárias. Acirramentos só farão prejudicar a gestão da crise”, reforça a Carta dos Governadores.

No documento, os governadores entendem que cabe ao Governo Federal, ação urgente voltada aos trabalhadores informais e autônomos. “Agressões e brigas não salvarão o País. O Brasil precisa de responsabilidade e serenidade para encontrar soluções equilibradas”, diz.

Ao mesmo tempo, os governadores solicitam a necessidade urgente de uma coordenação e cooperação nacional para proteger empregos e a sobrevivência dos mais pobres. “Ficamos frustrados com o posicionamento agressivo da Presidência da República, que deveria exercer o seu papel de liderança e coalizão em nome do Brasil”, conclui a Carta.









Assinaram a Carta os seguintes governadores:

Belivaldo Chagas – Governador de Sergipe

Rui Costa – Governador da Bahia

Renan Filho – Governador de Alagoas

Camilo Santana – Governador do Ceará

Flávio Dino – Governador do Maranhão

João Azevedo – Governador da Paraíba

Paulo Câmara – Governador de Pernambuco

Wellington Dias – Governador do Piauí

Fátima Bezerra – Governadora do Rio Grande do Norte

Imprensa24h