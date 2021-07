Belivaldo fala na queda de casos da Covid, mas não se deve baixar a guarda para virus tão perigoso

Na entrevista que concedida nesta quarta-feira (07), no SETV-1 da TV-Sergipe, o governador Belivaldo Chagas tratou de diversos temas em que o Governo do Estado continuou avançando mesmo em tempos de pandemia. Sobre o panorama da Covid-19, Belivaldo disse que “graças a Deus, ao trabalho dos profissionais de Saúde, à vacinação e às medidas restritivas, chegamos a um momento de queda de casos, óbitos e ocupação de leitos de UTI, tanto na rede pública quanto na particular, que nos permitiu flexibilizar a retomada da maioria dos setores e atividades”.



Belivaldo aconselhou que apesar dessa queda, “nem o Governo do Estado nem a sociedade podem baixar a guarda com um vírus tão perigoso nas suas mutações. Os leitos de UTI que pertencem ao Estado continuarão mobilizados e as pessoas precisam continuar seguindo todos os protocolos sanitários para não corrermos o risco de ter uma nova onda”.



Sobre a vacinação, arma mais poderosa para derrotar a pandemia, Belivaldo disse que “seguimos no trabalho de distribuição das doses com agilidade para os municípios e estimulando estratégias através da Secretaria de Estado da Saúde para que eles acelerem a imunização. Infelizmente ainda estamos sofrendo com a demora na liberação de doses da Sputnik V pela Anvisa. Temos um acordo para a aquisição de até 400 mil doses que poderiam imunizar ainda mais a nossa população”.



Ainda sobre a área da Saúde, o governador anunciou a entrega do novo Hospital da Criança ainda para o mês de agosto e do início do funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação – CER IV. Duas obras que trarão um novo tempo para os nossos serviços de saúde pública e melhor atendimento aos pacientes.



– Também tratamos dos compromissos de campanha já cumpridos e da melhoria da avaliação do estado na Secretaria do Tesouro Nacional, que deve trazer ainda mais recursos para Sergipe, especialmente na continuidade dos recuperação das nossas rodovias. Temos hoje 500 km sendo reconstruídos pelo Pró-Rodovias e esperamos ampliar esta quantidade nas novas etapas do programa.

Com informações do Faxaju