Belivaldo mantem decreto até dia 25 e promete mais rigidez na fiscalização

O Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, concedeu uma coletiva na tarde desta segunda-feira,18, para anunciar o novo decreto sobre as ações no combate ao novo coronavírus.

Belivaldo anunciou que manterá tudo o que está no decreto anterior e que a única coisa que irá mudar é em relação a fiscalização, para o governador,Procons, órgãos municipais e as policias Civil e Militar serão mais incisivas a partir desse momento em que os números tem aumentado gradativamente.

Sobre a possibilidade de lockdown, o governador disse que não há necessidade nesse momento, mas que não está descartado principalmente na grande Aracaju e se houver a necessidade a população será comunicada com antecedência.

Mudanças

Implantação de barreiras sanitárias

Proibição de estacionamentos

Rodízios de carros



O novo decreto será publicado e terá vigor até o próximo dia 25.

Maycon Fernandes/Jornalista