Biomin firma parceria com a Oestevet e fortalece presença na produção catarinense de proteína animal

Com foco em soluções naturais para a nutrição animal, a empresa irá levar conteúdo técnico e ferramentas para aumento da produtividade em avicultura, suinocultura e ruminantes.

Uma das regiões mais importantes para a produção de proteínas animais, principalmente para as atividades de avicultura e suinocultura, o estado de Santa Catarina passa a integrar de forma mais rápida e eficaz a rede de distribuição da Biomin, empresa de soluções naturais para nutrição animal do grupo DSM. Para Fábio Málaga, gerente de vendas da empresa, a parceria com a Oestevet irá apoiar os produtores catarinenses com soluções personalizadas para os desafios da região.

“Estamos preparados para fornecer soluções inovadoras, assim como possibilitar que nosso conhecimento de mercado internacional seja oferecido aos produtores e clientes. Temos know-how para diferentes tipos de sistemas produtivos, levando em consideração que estamos diante de protocolos sanitários e nutricionais cada vez mais rígidos. Com a Oestevet, vamos conseguir proporcionar atendimento rápido, produtos e soluções modernos, que atendam às tendências exigidas pelo mercado, como por exemplo redução de usos de antibióticos e gestão no risco de micotoxinas, que é o nosso carro-chefe”, apresenta o gerente da Biomin.

Do outro lado da parceria, Ronaldo Carlos de Almeida Filho, Médico Veterinário e proprietário da Oestevet, empresa que atua na área de Distribuição de Produtos Veterinários há 27 anos, ressalta que estreitar esse relacionamento é importante também para atingir novos públicos. “Queremos entregar soluções com tecnologia de ponta somadas à vasta informação técnica e de mercado, agregando valor ao negócio dos nossos clientes. Tudo isso de forma assertiva e de fácil acesso em nossas plataformas digitais. O uso de soluções naturais para aumentar a produtividade na região com certeza será um diferencial para os nossos negócios”.