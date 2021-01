Blocos do Rio lançam campanha por distanciamento social

Com a presença do prefeito Eduardo Paes, um grupo de 18 blocos de rua do Rio de Janeiro lançou hoje (26) uma campanha de conscientização da população para que não haja aglomeração nos dias de carnaval. Ao mesmo tempo, eles criaram uma alternativa de arrecadação, já que não poderão contar a renda da folia em 2021: foi lançada uma camisa especial que será vendida pela internet.

Participam da iniciativa os blocos Balanço Zona Sul, Cordão do Boitatá, Cordão da Bola Preta, Butano na Bureta, Sargento Pimenta, Exagerado, É tudo ou nada, Turbilhão, Marcha Nerd, Fogo e Paixão, Monobloco 2.0, Pede Passagem, Empolga às 9, Orquestra Voadora, Toco-Xona Toca Raul e Me Esquece. No processo de compra, é possível escolher para qual deles reverter o valor.

O Cordão da Bola Preta, bloco mais antigo do Rio, convocou o apoio dos foliões por meio das redes sociais. “É hora de priorizar a saúde e circular o mínimo possível por um bem coletivo”, escreveu.

O desenho estampado na camisa é uma criação do ilustrador Rodrigo Habib e foi criado a partir do mote da campanha Unidos pelo Distanciamento. As camisas custam R$55 e estão disponíveis no site da empresa Dimona, parceira da iniciativa. Todo o lucro será revertido aos blocos.