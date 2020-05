BOLETIM COVID: Capela registra 19 casos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) comunica que mais 3 (três) casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus foram confirmados hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, totalizando 19 pessoas com Covid-19 no município.

Os novos casos são de três mulheres. O primeiro é de uma idosa, de 72 anos, residente no Povoado Cuminho. Mãe de uma pessoa que também testou positivo para a doença, a senhora realizou teste rápido por apresentar sintomas há oito dias. Felizmente, já está assintomática e em isolamento domiciliar. O segundo caso é de uma profissional de saúde, com 30 anos, que reside no Centro de Capela e que trabalha em outro município. Ela está clinicamente bem e fazendo isolamento domiciliar. E o terceiro caso é referente a uma servidora pública municipal, de 42 anos, também do Centro da cidade, que, apesar de não ter viajado, teve contato com um viajante. Ela também está bem e em isolamento domiciliar.

A equipe da Secretaria Municipal da Saúde está fazendo o monitoramento dos novos casos, contabilizando, assim, 81 (oitenta e uma) pessoas que estão sendo monitoradas atualmente. Além disso, 135 (cento e trinta e cinco) foram descartados após a realização de exames por testarem negativo.

SMS

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 19

CASOS DESCARTADOS: 135

MONITORADOS: 81

CURADOS: 06

ÓBITO: 00