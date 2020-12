Bolsonaro participa, no Rio, de formatura na Escola Naval

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (12), no Rio de Janeiro, da cerimônia de declaração de guardas-marinha, que marca a formação militar de novos oficiais instruídos pela Escola Naval da Marinha do Brasil.

A instituição, que forma aspirantes como bacharéis em ciências navais, é a primeira escola de nível superior criada no Brasil. A formatura no curso teórico antecede o estágio que os aspirantes farão em unidades da Marinha em diferentes lugares do Brasil e a viagem preparatória que iniciarão em meados do próximo ano percorrendo, a bordo do Navio-Escola Brasil, diversos países.

Após o estágio e antes do embarque, os aspirantes tornam-se segundos-tenentes. Este ano, 178 aspirantes estão se formando, sendo 12 mulheres e uma pessoa de origem hondurenha.

Em discurso dirigido aos formandos, o presidente Bolsonaro disse que “esses bons momentos de instrução, vitória, superação e preparo intelectual os ajudarão a construir uma carreira meritória.”

Bolsonaro ainda incentivou a turma que leva o nome do capitão-mor Jerônimo de Albuquerque: “vocês poderão superar quaisquer obstáculos e atingir quaisquer objetivos.” A cerimônia foi transmitida pela TV Brasil, da EBC.

Assista a cerimônia na íntegra: