Bolsonaro viaja ao Guarujá para passar o feriado do Ano Novo

O presidente Jair Bolsonaro viajou hoje (28) para o Guarujá, em São Paulo, onde deverá passar o feriado do Ano Novo. De acordo com a assessoria da Presidência da República, ainda não há previsão da data de retorno.

Em diversas ocasiões, Bolsonaro já utilizou a instalação militar do Forte dos Andradas, no litoral paulista, para períodos de descanso. Ele costuma passear pelas praias e ruas da cidade e interagir com a população.

Na tarde desta segunda-feira, o presidente deve participar de um jogo de futebol beneficente no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), cidade vizinha ao Guarujá.