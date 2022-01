Bombeiros atuam em grave acidente na BR 101

Profissionais de plantão no quartel do 2º Grupamento de Bombeiros Militares (2º GBM), localizado no município de Estância/SE, atuaram em uma grave acidente ocorrido no início da manhã desta terça-feira (18), na BR 101, na cidade de Cristinápolis, envolvendo um ônibus que seguia no sentido Salvador e uma carreta que vinha em direção a Aracaju. Os dois condutores dos veículos morreram após a colisão.

De acordo com o comandante da guarnição dos bombeiros, subtenente Jonas Damião, os militares precisaram utilizar técnicas e equipamentos específicos para realizarem o desencarceramento das duas vítimas fatais. “Toda a operação de retirada dos dois condutores durou cerca de uma hora e, a partir daí, o local do acidente ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Técnica”, afirmou o bombeiro.

Os feridos no acidente foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para os hospitais da região.

Fonte: CBMSE