Bombeiros resgatam corpo de vítima de afogamento no município de Canhoba

A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou nesta quarta-feira (4) o resgate do corpo de uma vítima de afogamento no rio São Francisco. A ocorrência aconteceu no povoado Boca da Mata, município de Canhoba.

Os trabalhos de busca foram iniciados no período da manhã. O soldado Victor Costa, que esteve presente no local, comentou sobre a ação.

“Assim que chegamos iniciamos o mergulho na área. Depois de algumas horas nos possíveis locais onde a vítima do sexo feminino poderia ser encontrada, passamos a realizar buscas de superfície com a embarcação. Por volta das quatro horas da tarde a vítima foi localizada e resgatada, já próximo ao município de Amparo, sendo acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar”.

Fonte: ASCOM CBMSE