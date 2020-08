As Secretarias de Saúde Estaduais divulgaram no último domingo (02), o novo balanço de casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Os principais dados são:

94.104 mortes, eram 93.563 mortes .

2.733.677 casos confirmados, eram 2.707.877

casos recuperados: Mais de 1.883.677

Foram 25.800 novos casos

Óbitos nas últimas 24h: 541