Brasil ultrapassa a marca de 25 milhões vacinas aplicadas

O Brasil ultrapassou à marca de 2 milhões de vacinados contra a covid-19 nesta segunda-feira (5). Até ontem, 25.293.644 de imunizantes foram aplicados contra a covid-19.

Segundo os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, até o momento, o Brasil tem 20.023.132 pessoas imunizadas, o que representa 9,46% da população. Apenas nas últimas 24 horas, 755.024 pessoas receberam a vacina, seja 548.406 delas a primeira dose e 206.178 a dose de reforço.

São Paulo é o estado com o maior número de vacinas administradas: 6.646.984. Em seguida está Minas Gerais (2.297.840) e Bahia (2.060.848). Seguido de Roraima (62.424 doses aplicadas), Acre (71.609) e Amapá (72.817).

Em números proporcionais, SP cai para a quinta posição, com 10,7% da população imunizada. O primeiro lugar fica Mato Grosso do Sul (12,5%), seguido da Bahia (11,6%) e Rio Grande do Sul (11,1%). Em último lugar estão Rondônia (6,2%), Maranhão (6,1%) e Mato Grosso (5,7%).