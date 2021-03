Caio Simões deixa Atlético Gloriense

Conforme o jornalista Maycon Fernandes ( Este que vos escreve) havia anunciado, o treinador Caio Simões deixou a equipe do Atlético Gloriense na tarde de quinta-feira, 18.

O próprio treinador reuniu a equipe, juntamente com a comissão técnica após o treino e anunciou que estava deixando a equipe pois, havia acertado com o Dorense.

Em nota a diretoria do Atlético disse que foi pega de surpresa, mas que desejava boa sorte ao treinador.

Já no início da noite, o clube anunciou o técnico Carlos Alberto Dias.

CONFIRA A NOTA

Ele está de volta: Atlético Gloriense anuncia o técnico Carlos Alberto Dias para a seqüência do Sergipano

Carlos Alberto Dias marcou seu nome na história do Atlético Gloriense na conquista do acesso em 2020. Ele chega para assumir a vaga do Técnico Caio Simões que pediu demissão, na tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com a diretoria do Atlético Gloriense, o novo técnico chegará no próximo sábado (20), onde comandará o treino com os atletas, na preparação para o jogo da próxima terça (23), quando o Touro do Sertão enfrentará o Maruinense pela quarta rodada do Sergipano, na cidade de Carmópolis.

Carreira Técnico

Como treinador, o técnico do Atlético Gloriense, treinou as equipes do Castanhal/PA, Bacabal/MA, Maruinense/SE, Frei Paulistano/SE, Paragominas/PA