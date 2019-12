Caixa renegocia dívidas com até 90% de desconto até 31 de dezembro

A Caixa Econômica irá fazer o programa de renegociação de dívidas, “Você no Azul”, até o dia 31 de dezembro. Clientes podem regularizar débitos com atraso de mais de 360 dias com até 90% de desconto no pagamento à vista.

Desde o início da campanha, em maio deste ano, já foram liquidados mais de 583 mil contratos, totalizando R$ 3,54 bilhões em dívidas quitadas.

A Caixa vai oferecer condições especiais. No crédito comercial, o banco permite unificar os contratos em atraso e parcelar a dívida em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer, ou ainda efetuar a repactuação de dívida, com possibilidade de aumento do prazo.

Já para os contratos habitacionais, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações (inclusive até três prestações atrasadas). As condições variam de acordo com as características do contrato e tipo de operação.

Onde fazer a negociação:

Além das agências, os clientes poderão ser atendidos por meio dos sites www.caixa.gov.br/vocenoazul e www.negociardividas.caixa.gov.br,pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nos perfis da CAIXA no Facebook (facebook.com/caixa), Twitter (twitter.com/caixa), nos caminhões “Você no Azul”, além das agências.

Para dívidas relativas a financiamentos de imóveis, os clientes contam ainda com a possibilidade de renegociação pelo serviço Habitação na Mão do Cliente, nos telefones 3004-1105 (capitais), opção 7, ou 0800 726 0505 (demais cidades).

Agência O Globo.