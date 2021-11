Caixa volta a pagar R$375

Voltou! A Caixa Econômica Federal fará nesta terça-feira, dia 16, outro pagamento aos trabalhadores informais cadastrados no Cadastro Único de Projetos Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Agora, esse benefício será concedido aos nascidos em setembro.

Com isso, hoje esse grupo poderá retirar a sétima parcela do auxílio.

Inicialmente, deve-se observar que esta rodada é considerada a última parte dos ganhos criados durante a pandemia de Covid-19. Caso o governo não consiga continuar a ativar o Auxílio Brasil, o benefício pode ser estendido.

Em 31 de outubro, a gestora de pagamentos CAIXA concluiu a sétima fase de pagamento. Portanto, agora é possível negociar através do aplicativo Caixa Tem.

Em novembro, a Caixa deve concluir o pagamento da sétima fase do atendimento emergencial à população. É importante lembrar que esses beneficiários têm duas datas de pagamento. No primeiro dia, o pagamento é creditado na caderneta de poupança social, onde podem ser efetuadas as transações online. A segunda data está relacionada ao momento em que os recursos físicos podem ser extraídos. Verifique o calendário de pagamentos: