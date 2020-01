Calendário Bolsa Família 2020: entenda o cronograma e prazo para saque

Um novo calendário do Bolsa Família está prestes a começar. Com o fim do pagamento de 2019, o Ministério da Cidadania já está se organizando para dar início a liberação dos auxílios a partir de janeiro. Os benefícios, como de costume, são liberados mensalmente e as datas variam de acordo com o cadastro de cada família.

Para poder conferir o dia do seu pagamento é preciso ter em mãos o número do NIS. Com ele, você deverá consultar na tabela oficial as datas estipuladas para recebimento.

O processo é simples, basta levar em consideração apenas o último número do documento e verificar na coluna (ao lado direito) as datas selecionadas pelo dígito. Confira:









É importante lembrar que o pagamento tem um prazo de saque de 90 dias. Se após esse período você não retirar a quantia o valor será retido e não poderá ser solicitado novamente.

Nesse caso, se a ação se repetir por até três meses o benefício será cortado partindo da suposição de que a família cadastrada não precisa mais do valor.

Quem pode receber o Bolsa Família 2020?

Para poder ser contemplado é preciso antes de qualquer coisa está inscrito no Cadastro Único. Na sequência, você precisa atender os seguintes requisitos financeiros:

Primeiramente, famílias que estão em condições de extrema pobreza, que possuem uma renda mensal de até R$ 89.00 por cada componente familiar;

Famílias pobres com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por cada componente;

Famílias com baixas condições financeiras que tem entre os seus membros gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos de idade;

Por fim, é preciso que um membro da família cadastre todos os membros primeiramente no CadÚnico e posteriormente no programa do Bolsa Família.

Se o Cadastro Único for aprovado, o responsável pela família precisará apresentar a seguinte documentação de cada membro contemplado:

CPF

Identidade

Título de eleitor (para maiores de 18)

Certidões e carteira de trabalho;

Conta de energia da residência mais recente;

Comprovante de renda familiar atualizado.

No caso de crianças, elas precisam já estar matriculadas nas escolas e apresentar o histórico escolar ou comprovante de matrícula.