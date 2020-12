Câmara de vereadores de Glória é Nota 10 em Transparência Pública

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, divulgou no Pleno desta quinta-feira, 17, o resultado da rodada anual de avaliação dos portais da transparência das prefeituras e câmaras municipais sergipanas para o ciclo 2020. A Câmara de Glória ficou classificada no nível elevado, conseguindo nota máxima.









“Ressaltamos que a transparência constitui princípio republicano de elevada estatura, cuja inobservância pode inviabilizar o exercício do próprio controle social”, destacou o conselheiro, acrescentando que a “negativa de publicidade de atos oficiais constitui ato de improbidade administrativa”.

O Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, Astrogildo Soares destacou o reconhecimento através de avaliação do TCE “A transparência na gestão pública é primordial para apresentar à sociedade a aplicação correta dos recursos, além de mostrar nosso compromisso com as boas práticas de transparência” destacou o presidente concluindo que “essa nota vem para reconhecer uma gestão de dois anos na presidência da Câmara Municipal, voltada para a eficiência, cristalinidade e modernidade”.

Com informações do TCE/SE